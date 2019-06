Er komen twee regenboogzebrapaden in Oudenbosch. Het oorspronkelijk plan om er eentje tegenover de Basiliek aan te leggen is niet haalbaar. "Bovendien willen we iedereen die Oudenbosch binnen komt rijden het gevoel geven van harte welkom te zijn en daarom kiezen we ervoor om op twee toegangswegen een regenboogzebrapad te maken", aldus wethouder Jan Mollen.

Het plan begon tijdens de carnavalsmis van Pastoor Prasing. De pastoor wilde laten zien dat iedereen welkom is in de kerk en dat het niet uitmaakt of je lesbienne, homo, transgender of biseksueel bent.

Dit viel bij met name een aantal jonge katholieken verkeerd waardoor de online petitie al snel offline ging en Prasing op zijn vingers werd getikt door het bisdom. Het idee werd vervolgens opgepakt door de gemeenteraad en het college ging op zoek naar mogelijkheden.

Wethouder Jan Mollen laat nu verheugd weten dat B&W voorstander is van is niet één, maar twee regenboogzebrapaden. "We hebben gekeken naar het oorspronkelijke idee waarbij het pad voor de Basiliek komt te liggen, maar dat blijkt niet te kunnen vanwege de laad- en losplaats die daar ligt. Dan zou het pad helemaal niet tot zijn recht komen", zo zegt Mollen.

"Wat ons betreft komt er daarom een regenboogpad aan het begin van de Zandeweg en op de Bosschendijk. De plekken waar je Oudenbosch binnenrijdt. Zo hopen we iedereen het gevoel te geven van harte welkom te zijn in Halderberge", zo legt Mollen uit. De zebrapaden komen in het asfalt te liggen.