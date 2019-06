Op de A58 zijn vrijdagavond in de richting van Roosendaal twee ongelukken gebeurd. Er zijn acht gewonden gevallen, schrijft Omroep Brabant op basis van informatie van een politiewoordvoerder. Over hun verwondingen is niets bekend.

Beide ongevallen zouden zijn gebeurd op dezelfde plek ter hoogte van Sint Willebrord.

Rijkswaterstaat meldt via Twitter dat er een traumahelikopter werd opgeroepen. De weg is bij Sint Willebrord dicht in de richting van Bergen op Zoom. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de A16 richting Rotterdam.