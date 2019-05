De rechtbank in Breda heeft woensdag de tbs met dwangverpleging van Julien C. opnieuw met twee jaar verlengd. C. stak op 1 december 2006 de achtjarige Jesse Dingemans dood op een basisschool in het Brabantse Hoogerheide.

De 35-jarige C. kreeg vanwege die moord bijna twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De celstraf heeft hij inmiddels uitgezeten.

"Het gevaar op herhaling bij beëindiging van de tbs-maatregel wordt nu nog door de kliniek ingeschat op matig tot hoog. De rechtbank verlengt daarom de tbs met de maximale duur van twee jaar", staat in de toelichting op de beslissing van de rechtbank. C. mag in het kader van zijn behandeling op begeleid en onbegeleid verlof.

C. sneed de achtjarige jongen, een willekeurig slachtoffer, in zijn schoolklas de keel door. C. was de stiefbroer van een klasgenootje van Jesse. Een motief heeft hij nooit gegeven.