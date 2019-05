West-Brabant Kind (5) ernstig gewond bij ongeval op springkussen in Brabants Rucphen Een vijfjarige jongen is zaterdag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op een springkussen in het Brabantse dorp Rucphen. Hij is gereanimeerd en in "zorgwekkende toestand" overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.