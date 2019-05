De gemeente Bergen op Zoom trekt een bedrag van 415.000 euro uit voor het verduurzamen van vier panden die in het beheer zijn van de gemeente. Het gaat om de Gemeentewerf, Wittenhorst, Blokstallen 3 en het Oude Stadhuis.

Alle panden van de gemeente moeten in 2023 minstens energielabel C hebben, vertelt wethouder Andrew Harijgers. "In 2030 moeten ze zelfs energielabel A hebben en energieneutraal zijn."

Daarom is besloten om per jaar minstens vijf panden te verduurzamen. "En we zijn niet met de makkelijkste panden begonnen", stelt Harijgers.

De komende tijd worden er onder meer zonnepanelen geplaatst op panden en wordt er (dak) isolatie aangebracht. De Wittenhorst stijgt daarmee van energielabel G naar B. Het Oude Stadhuis en de Blokstallen gaan van E naar C.

Zonnepanelen maken deel uit van 'postcoderoosproject'

De gemeentewerf heeft al energielabel A. Daar liggen al vijfhonderd zonnepanelen op het dak, maar er kunnen er nog ongeveer honderd bij, aldus Harijgers. Die zonnepanelen maken onderdeel uit van het zogenoemde 'Postcoderoosproject', waarbij burgers die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen toch kunnen investeren in groene stroom.

Harijgers: "Dat is handig voor mensen die bijvoorbeeld in een monument wonen. Al willen we in de toekomst wel gaan bekijken of er ook voor deze mensen mogelijkheden zijn om zelf zonnepanelen aan te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepaneeldakpannen."