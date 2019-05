De politie heeft donderdagmiddag drie mannen (19, 34, 21) en een vrouw (22) aangehouden om een drugsvoorraad in een woning in Roosendaal. In het huis aan de Burgermeester Freijterslaan werden hasj, xtc-pillen, een ploertendoder en pepperspray gevonden, meldt de politie vrijdag.

De politie kwam de woning op het spoor omstreeks 14.00 uur. Een negentienjarige Roosendaalse automobilist was staande gehouden om het rijden met een te hoge snelheid.

De agenten roken een henneplucht in de auto en doorzochten het voertuig. De man bleek een "handelshoeveelheid" hennep op zak te hebben. In een verborgen ruimte van een frisdrankfles werd ook nog hasj gevonden. De man is aangehouden.

Agenten vermoedden meer drugs te vinden in een woning waarvan de man de sleutel had. Daarom vielen zij diezelfde middag nog een pand binnen aan de Burgemeester Freijterslaan binnen. De woning werd onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Op dat moment waren twee mannen en een vrouw aanwezig.

Agenten troffen honderden xtc-pillen aan in woning

De agenten troffen in de woning henneptoppen aan, evenals honderden xtc-pillen, hasj, pepperspray, enkele honderden euro's en een ploertendoder. Alles is in beslag genomen en de twee mannen en de vrouw die in het pand aanwezig waren, zijn aangehouden.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.