West-Brabant Drie mannen en vrouw gearresteerd om drugsvoorraad in woning Roosendaal De politie heeft donderdagmiddag drie mannen (19, 34, 21) en een vrouw (22) aangehouden om een drugsvoorraad in een woning in Roosendaal. In het huis aan de Burgermeester Freijterslaan werden hasj, xtc-pillen, een ploertendoder en pepperspray gevonden, meldt de politie vrijdag.