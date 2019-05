Het college van burgemeesters en wethouders van Bergen op Zoom is afgelopen week akkoord gegaan met de komst van een vrije school op de Brabantse Wal. De school gaat mogelijk 1 september 2020 open.

De gemeente Bergen op Zoom kreeg begin dit jaar een aanvraag binnen namens de Stichting voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs (ABBO) voor het realiseren van de vrije school. "Maar, het initiatief voor deze school komt vanuit de ouders", vertelt Conny van Loenhout, bestuurder bij ABBO.

De initiatiefnemers verwachten binnen de vijf jaar op 202 leerlingen te zitten.

In juni wordt het besluit van het college besproken in de gemeenteraad en op 4 juli neemt de raad een een besluit over de aanvraag. Daarna gaat de aanvraag naar de minister en als ook hij akkoord gaat, dan kan de school officieel aan de slag.

Mogelijk start in bestaand gebouw

De gemeente ondersteunt het initiatief. "Wij vinden dat je als gemeente een breed aanbod moet hebben voor wat betreft scholen en een vrije school past daar goed bij", aldus wethouder Barry Jacobs.

Het is nog niet bekend waar de school gaat komen. "Omdat er in de gemeente de nodige lokalen leegstaan, wordt er vermoedelijk de eerste vijf jaar uitgeweken naar een bestaand schoolgebouw.

Omdat ABBO nu al merkt dat er veel belangstelling is voor de vrije school, wordt vanaf oktober of november waarschijnlijk al in het klein gestart op basisschool de Krabbenkooi in Bergen op Zoom.

Er zijn momenteel vier scholen in Bergen op Zoom, één in Halsteren en één in Steenbergen die onder stichting ABBO vallen en opgericht zijn vanuit een ouderinitiatief.