West-Brabant Acht jaar cel voor doden vriendin met honderden messteken in Hoogerheide De rechtbank in Breda heeft de 52-jarige Jack H. maandag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van acht jaar voor doodslag op zijn vriendin Lenny Roovers. De man heeft haar op 10 juli vorig jaar met 254 messteken om het leven gebracht in Hoogerheide. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).