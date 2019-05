West-Brabant Actiecomité houdt stille wandeling in Bergen op Zoom tegen bomenkap Buurtbewoners in Bergen op Zoom doen donderdag mee aan een stille protestwandeling om aandacht te vragen voor de "massale" bomenkap in de gemeente. De loop is georganiseerd door de actiegroep Samenwerkend Belang Brabantse Wal.