Een burgermedewerker (36) van een beveiligingsdienst van Defensie wordt verdacht van het verkrachten van een vrouw in Oudenbosch in Brabant. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag.

De advocaten van de verdachte, Frezia Aarts en Michael Ruperti, bevestigen aan de krant de aanhouding van hun cliënt, maar doen geen uitspraken over de verdenkingen. Het Openbaar Ministerie (OM) doet aan NU.nl geen mededelingen over de identiteit van de verdachte.

De Nederlander van de eenheid Bewakings- en Beveiligingsoperatie woont in Loenhout, vlak over de Belgische grens, zo schrijft De Telegraaf. Hij zou eerder in dienst zijn geweest bij de Koninklijke Marechaussee. Hij zit sinds vorige maand vast.

De man zou op 21 maart dit jaar met een smoes het huis van een jonge vrouw zijn binnengedrongen in Oudenbosch. Daar pleegde hij vervolgens een "zeer ernstig geweldsmisdrijf", zei de politie eerder in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Over de aard van het misdrijf werden toen geen mededelingen gedaan.

Politie startte direct groot onderzoek

De politie is direct na het incident een groot onderzoek gestart en vroeg buurtbewoners om camerabeelden te delen. Op die beelden zou de verdachte te zien zijn. Ook zou hij gereden hebben in een witte Audi A1 met Belgisch kenteken.

Bij het zien van de beelden in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant meldde iemand zich met de gouden tip over de verdachte. Die kon vervolgens door de Belgische politie in zijn woning worden aangehouden. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zit vast in afwachting van zijn zaak, die waarschijnlijk midden juli dient.