West-Brabant Drugsboot Moerdijk weggesleept, vier verdachten blijven vastzitten Het onderzoek en de ontmanteling van het drugsschip in de dorpshaven van Moerdijk is afgerond. De boot is weggesleept. Wie de eigenaar is, is nog steeds niet bekend, maar het schip is in beslag genomen. Vier verdachten zitten nog steeds vast.