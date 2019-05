West-Brabant Drijvend drugslab in Moerdijk zinkt deels tijdens ontmanteling Het vrachtschip in de dorpshaven van Moerdijk waar vrijdag een drugslab in ontdekt werd, is in de nacht van vrijdag op zaterdag deels gezonken. Op dat moment was de ontmanteling nog bezig, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.