Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) kan vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag met een islamitische school aan de Heulberg 1 in Roosendaal.

De nieuwe basisschool neemt plaats in het gebouw waar op dit moment nog basisschool de Rietgoor gevestigd zit. Dat hebben wethouder René van Ginderen en voorzitter Mohamed Talbi vrijdag bekendgemaakt. De Rietgoor verhuist vanaf het nieuwe schooljaar naar de Hoveniersberg.

De school rekent op ongeveer zeventig tot tachtig leerlingen. In de toekomst moet dat aantal gaan groeien en ieder jaar moet er een lesjaar bijkomen.

Al in juni 2018 diende de SIPO een aanvraag in om een Nederlandse school op islamitische basis te kunnen starten in de gemeente Roosendaal. SIPO is een gevestigde naam in de regio met scholen in onder andere Bergen op Zoom, Breda en Tilburg.

"Wij hebben die aanvraag getoetst en goedgekeurd", vertelt wethouder René van Ginderen. "Dat hebben we gedeeld met de gemeenteraad en ook zij zijn akkoord gegaan, waarna de aanvraag is doorgestuurd naar de minister, die ook zijn goedkeuring heeft gegeven"

Schoolgebouw in de wijk Kroeven afgevallen

SIPO gaf eerder al aan graag een schoolgebouw te willen in de wijk Kroeven of de Kortendijk. De gebouwen in de wijk Kroeven vielen af, omdat ze te klein waren, niet goed bereikbaar of niet meer in handen van de gemeente.

"Als we eenmaal ons bestaansrecht hebben bewezen als school, dan willen we wel graag in gesprek met de wethouder om te bekijken of we alsnog naar de Kroeven kunnen verhuizen als er een pand vrij komt", zegt Talbi.

Vrijdag zijn omwonenden, de winkeliers van Tolbergcentrum, de wijkraad en de gemeenteraad ingelicht over de keuze. Ook gaat er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

Wat de naam van de school gaat worden is nog niet bekend. Hiervoor wordt nog een prijsvraag uitgeschreven onder de achterban van de school in Roosendaal.