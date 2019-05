Het CDA Etten-Leur heeft Ger de Weert voorgedragen als nieuwe wethouder ter vervanging van Jan van Hal, die om gezondheidsredenen zijn functie definitief heeft neergelegd. Van Hal was al een tijdje uit de running en werd tijdelijk vervangen door Jan Paantjes.

De Weert (55) woont in Etten-Leur. Hij was tot 1 april 2019 in dienst bij de Rabobank West-Brabant Noord in de functie van directeur Particulieren. Sinds 2017 is hij bestuurslid van CDA Etten-Leur.

Begin dit jaar werd hij al benoemd als burgerraadslid. De Weert is tevens bestuurslid bij het CDA regio Markiezaat en penningmeester van CDA Brabant.

"We zijn blij dat we met Ger de Weert een ervaren bestuurder hebben gevonden, die goed aansluit op de taken uit de portefeuille die Jan van Hal in het college burgemeester en wethouders had", zegt fractievoorzitter Ronnie Buiks over zijn benoeming.

Van Hal was veertien jaar fractievoorzitter en ruim tien jaar wethouder in Etten-Leur. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles 'Financiën', 'Grond en gebouwen', 'Verkeer en vervoer' en 'Cultuur, toerisme en recreatie'.