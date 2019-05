De politie heeft dinsdag tijdens een actie in Zeeland en West-Brabant negen hennepkwekerijen geruimd. In totaal werden 1414 planten in beslag genomen. Vijf personen werd gearresteerd.

Volgens de politie werd de grootste hennepplantage gevonden in Clinge, waar 568 planten stonden. In Zeeland werden er verder plantages geruimd in Sas van Gent en Middelburg.

In West-Brabant werden hennepkwekerijen aangetroffen in Wouw, Breda, Roosendaal, Steenbergen en Etten-Leur. Bij enkele van hen was ook sprake van stroomdiefstal of een eerdere oogst. Ook werd er bij een van de panden een auto in beslag genomen.