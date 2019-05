West-Brabant Politie arresteert man om elf overtredingen in Etten-Leur De politie heeft zaterdagavond een 21-jarige man uit Etten-Leur aangehouden op het Toernooiveld in die plaats. Hij had in totaal elf overtredingen begaan, waaronder het negeren van een stopteken, rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van een aanrijding.