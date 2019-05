De politie heeft zaterdagavond een 29-jarige man uit Hoofddorp aangehouden in een flatwoning in de buurt van Het Glacis in Bergen op Zoom. Hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin en haar vijfjarige kind.

De politie kreeg omstreeks 19.25 uur melding van "bezorgde buren". Toen agenten bij de woning aankwamen, hoorden zij een kind huilen. Binnen troffen zij het slachtoffer en haar zoontje aan in de woonkamer, omringd door kapotgeslagen spullen.

De verdachte verstopte zich in een kledingkast maar werd door agenten aangetroffen. Hij is aangehouden.

De Hoofddorper is op het politiebureau nagekeken door een GGD-arts en heeft hij een ademtest moeten doen. Hij blies 510 ug/l, wat in zijn geval overeenkomt met drie tot zeven glazen alcohol. Vermoedelijk had hij ook anabolen steroïden gebruikt.

De man heeft een verklaring afgelegd. Hij zit nog vast in een politiecel. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie.