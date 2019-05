De politie heeft zaterdagavond een 21-jarige man uit Etten-Leur aangehouden op het Toernooiveld in die plaats. Hij had in totaal elf overtredingen begaan, waaronder het negeren van een stopteken, rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van een aanrijding.

Rond 22.00 trok de persoon in kwestie de aandacht van een agent in burger. Het rechter achterlicht van zijn auto deed het namelijk niet. De agent trok het kenteken na en merkte op dat de 21-jarige man geen rijbewijs had. Daarnaast bleek de APK-keuring van de auto vervallen te zijn.

De agent gaf de man een stopteken, maar die vluchtte, waarna een achtervolging ontstond. De verdachte negeerde daarbij een rood stoplicht en gooide kort na elkaar twee glazen flessen uit zijn auto. Die spatte uit elkaar op de ruit van de politiedienstauto.

Ook reed de 21-jarige man met 100 kilometer per uur op de Vosdonk. Op die weg is 50 kilometer per uur toegestaan. Hij reed zo hard door de bebouwde kom dat tegenliggers volgens de politie moesten afremmen om een aanrijding te voorkomen. Ook reed hij nog achteruit tegen de auto van de politieman. Daarna kon hij worden aangehouden.

Verdachte had het gevoel te worden achtervolgd

Bij zijn politieverhoor verklaarde hij dat hij ruzie had met enkele mensen en dat hij het gevoel had door hen te worden achtervolgd. Hij zou hen met de flessen hebben willen afschrikken. Pas bij zijn aanhouding had hij naar eigen zeggen door dat het om de politie ging.

In de auto van de verdachte werd een flesje GHB gevonden, waar hij volgens de politie gebruiker van is. De man was voor zover bekend tijdens zijn aanhouding niet onder invloed van de drug.