De politie heeft zondagnacht omstreeks 0.30 uur een Bredanaar (31) gearresteerd op de Wilheminalaan in Raamdsonksveer. Hij wordt verdacht van het mishandelen en bedreigen van zijn 32-jarige vriendin.

De politie kreeg kort na middernacht een melding van een conflict in een woning in de Haagse Beemden. De vrouwelijke bewoner vertelde de agenten dat ze een conflict had met haar vriend. Hij zou haar een kopstoot hebben gegeven. Ook zou hij de hond hebben geschopt, een fles cola in haar richting hebben gegooid en een deur in de woning hebben vernield. De vrouw zei dat hij inmiddels was weggereden met zijn auto.

Agenten rukten na de melding van de vrouw uit om de man te zoeken. Hij werd met zijn auto aangetroffen in Raamsdonksveer. Hij bleek echter niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en uit een speekseltest bleek bovendien dat hij onder invloed was van cocaïne. Een GGD-arts heeft daarom bloed bij hem afgenomen.

De man is overgebracht naar het politiebureau en zit vast.