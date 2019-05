Aan de Wildertsedijk in Zundert wordt deze vrijdag de laatste hand gelegd aan de nieuwe betonnen brug over de Aa of Weerijs. Het verkeer kan vanaf zaterdagmiddag weer van de sinds januari van dit jaar afgesloten verbinding gebruikmaken.

In die maand werd in opdracht van de gemeente Zundert door aannemer Aquavia een begin gemaakt met de vervanging van de oude brug. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren werd het werkvak afgezet met hekken en werd het verkeer omgeleid via de Meirseweg, Beeklaan en Prinsenstraat.

Voor fietsers en voetgangers werd een tijdelijke fietsbrug aangelegd. De bedrijven, het zwembad en de sportverenigingen zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar gebleven via een omleidingsroute.

Komende maandag start de aannemer met de vervanging van brug aan de Maalbergenstraat in Wernhout. Er is volgens de gemeente Zundert bewust voor gekozen om beide bruggen na elkaar te vervangen, dit om hinder door omleidingen zoveel mogelijk te beperken.