Agenten hebben donderdagavond rond 20.00 uur een hennepdrogerij ontdekt in een woning aan de Vondellaan. De 31-jarige bewoner is aangehouden in verband met de zaak.

De politie ontving diezelfde avond verschillende meldingen van stankoverlast. Zo zou in de omgeving van de Vondellaan een sterke hennepgeur hangen.

In de woning troffen agenten een zaak met ruim 2,5 kilo gedroogde hennep en een ingerichte hennepdrogerij. In een slaapkamer stonden 144 oogstrijpe hennepplanten. Alle hennepgerelateerde goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd

De bewoner probeerde te vluchten maar kon door de politie worden aangehouden. In zijn vluchtpoging gooide de man nog een plastic zak weg. Daarin bleek volgens de politie "een flinke som" contact geld te zitten. Ook het geld is in beslag genomen.

De man zit nog vast.