Meerdere kinderen hebben maandagmiddag een "levensgevaarlijke situatie" gecreëerd door te spelen op het spoor bij Roosendaal en bij Den Haag. Dat meldt Treinverkeersleiding ProRail via Twitter.

In Roosendaal plaatsten kinderen tijdens het spelen onder meer stenen op het spoor. Dit is volgens ProRail heel gevaarlijk. "Als de steen uiteen spat en iemand wordt geraakt door een stuk steen kan het verkeerd aflopen! Om over het gevaar van een aanrijding of ontsporing nog maar niet te spreken."

De actie van de kinderen had in Roosendaal geen gevolgen voor de treindienstregeling.

Ook in Den Haag, in de omgeving van de Populierendreef, speelden kinderen maandag op het spoor. Treinen moesten vervolgens stapvoets rijden om een aanrijding te voorkomen, wat vertraging opleverde voor reizigers.

Het is niet bekend of de kinderen in Roosendaal en Den Haag zijn aangesproken door de politie of door ProRail.