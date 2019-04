Wethouder Jan van Hal neemt vervroegd afscheid van de gemeente Etten-Leur. Zijn gezondheid laat het niet toe dat hij zijn functie kan voortzetten.

"Het is een afscheid met pijn in het hart", zegt Jan van Hal, die spreekt van een zware beslissing. "Bij de coalitievorming in het voorjaar van 2018 hebben we afgesproken dat ik mijn wethouderschap tot eind 2019 zou vervullen".

Gezondheidsperikelen gooide roet in het eten. Van Hal heeft gewerkt aan zijn revalidatie, maar heeft nu de keuze moeten maken om zijn wethouderspost te verlaten.

Jan van Hal (75) kwam in 1990 voor het CDA in de gemeenteraad. Hij was veertien jaar fractievoorzitter en ruim tien jaar wethouder. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles 'Financiën', 'Grond en gebouwen', 'Verkeer en vervoer' en 'Cultuur, toerisme en recreatie'.

Tijdens zijn revalidatie stelde het CDA Jan Paantjens aan als tijdelijk waarnemer voor de portefeuilles van Jan van Hal. Het CDA bekijkt hoe de opvolging van Jan van Hal eruit moet zien, nu definitieve vervanging aan de orde is.