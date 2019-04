De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag na een achtervolging in Bergen op Zoom een e-bike en snorscooter aangetroffen in een bestelbusje. Hierbij zijn twee mannen aangehouden.

Zaterdagavond meldde een getuige dat de inzittenden van een bestelbusje vermoedelijk een fiets en een scooter hadden gestolen in de buurt van een tankstation aan de Konijnenburgweg in Bergen op Zoom.

Agenten besloten daarop het voertuig te volgen. In de Augustalaan stopte de bestelbus. Een van de inzittende stapte het voertuig uit en en klom vervolgens op het dak van een woning aan de Augustalaan. Deze man is niet meer aangetroffen door de politie.

Het bestelbusje was inmiddels met hoge snelheid vertrokken. Het voertuig stopte even later in de Zeelandhaven en de twee overgebleven inzittenden werden door de politie gearresteerd. In de laadruimte van de bus werden de e-bike en een snorscooter aangetroffen.

De aangehouden mannen zijn beiden 27 jaar oud, een van hen is afkomstig uit Roosendaal.

Zowel de eigenaar van de elektrische fiets als van de scooter zijn nog niet bekend.