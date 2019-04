De gemeente Bergen op Zoom is dinsdag begonnen aan de uitgebreide werkzaamheden aan het kruispunt van de Zoomdam met de Halsterweg. Dat betekent dat zowel automobilisten als voetganger er vijf maanden niet meer langs kunnen. Dit tot ongenoegen van Comité Halsterseweg Pro Fietsstraat.

Het betreffende kruispunt maakt plaats voor een rotonde, waarmee de verkeerssituatie een stuk veiliger wordt gemaakt.

Door de werkzaamheden moeten voetgangers een flink stuk omlopen om het centrum te bereiken. Ze kunnen zowel via de brug bij de Overstratenlaan, of via de nieuwe fietsbrug bij de Smitsvest. En dat is zo'n 2 kilometer om.

Een woordvoerder van het comité: "Dat lijkt ons te voet en zeker voor ouderen en mensen met behulp van een rollator of ander hulpmiddel een wel erg grote omweg. Om maar te zwijgen over de grote aantallen voetgangers die tijdens bijvoorbeeld de Koningsnacht - Koningsdag en later tijdens de Krabbefoor via de Halsterseweg - Zoomdam naar de binnenstad lopen".

Het comité schreef een brief aan wethouder Van der Velden met de vraag of het werk niet gefaseerd kan verlopen zodat voetgangers er toch langs kunnen. De brief haalde niet het beoogde doel. Het kruispunt is sinds dinsdag volledig afgesloten.