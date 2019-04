De recherche heeft maandag negen mannen aangehouden bij een inval in een loods in Etten-Leur. De mannen zouden onderdeel zijn van een criminele groepering uit Roosendaal, die zich bezig houdt met drugshandel.

Inmiddels zijn twee mannen weer in vrijheid gesteld, meldt de politie. Zes van de mannen die vast zitten komen uit Roosendaal en zijn in de leeftijd van 19 tot 53 jaar. De zevende man komt uit Sprundel en is 31 jaar.

De groepering was al een poos in beeld bij verschillende drugsonderzoeken. Agenten hielden al een poos een loods aan de Penningweg in de gaten. Deze zou als distributiecentrum voor drugshandel fungeren.

De politie betrapte meerdere mannen op heterdaad in de loods. Er werden zakken met hennep aangetroffen.

Daarnaast werden verschillende woningen in Roosendaal en Sprundel doorzocht. Er werden enkele auto’s in beslag genomen en er werd in Sprundel een locatie ontdekt waar digitale valuta werd gedolven.

In maart en april werd er al 200 kilogram drugs vanuit de loods onderschept, waaronder cocaïne, amfetamine, hasj en hennep.