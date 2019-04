Een 27-jarige man, die onder invloed was van GHB, is maandagavond aangehouden toen hij op een gestolen fiets op de Hoofseweg in Oosterhout reed. De man werd gezien door de partner van de eigenaar van de fiets.

De man werd betrapt rond 19.00 uur, meldt de politie. De fiets werd eerder op de avond gestolen toen hij bij een snackbar aan de Arendshof geparkeerd stond.

De eigenaar, een 34-jarige vrouw uit Oosterhout, belde haar partner, die even later de verdachte op de desbetreffende fiets zag rijden. De verdachte is bij de politie bekend vanwege zijn GHB-verslaving.

De verdachte is aangehouden. Omdat hij onder invloed was van GHB en steeds in slaap viel, was hij nauwelijks aanspreekbaar. Hij mag zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.