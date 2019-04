West-Brabant College Rucphen: 'Fietsoversteekplaats Zegge nog veilig genoeg' De veiligheid van de fietsoversteekplaats aan de Molenstraat in Zegge, ter hoogte van de Leemstraat in Roosendaal, staat nog niet ter discussie. Dat meldt het Rucphense college in reactie op door de RVP-fractie gestelde vragen over de in de toekomst te verwachten veiligheid aldaar.