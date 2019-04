Wethouder Petra Lepolder verlaat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen en wordt wethouder in de gemeente Dongen.

Lepolder heeft donderdag een ontslagbrief gestuurd aan de voorzitter van de raad, waarin ze aangeeft per direct haar functie in Steebergen neer te leggen. Op donderdag 18 april wordt ze voorgedragen als wethouder in de gemeente Dongen.

"Ik heb een mooie en leerzame tijd gehad in de gemeente Steenbergen. Nadat de VVD uit de coalitie was gestapt, wilde ik graag de regie bij mezelf houden", aldus Lepolder.

In Steenbergen worden de portefeuille en bijbehorende taken van Lepolder tijdelijk overgenomen door de andere collegeleden. Burgemeester Ruud van den Belt begrijpt haar keuze en wenst haar veel succes met deze nieuwe stap.

Bijna vijf jaar wethouder in Steenbergen

Lepolder is bijna vijf jaar wethouder geweest in de gemeente Steenbergen. Daarvoor was ze al zes jaar aan de slag als gemeenteraadslid voor de VVD. In juni 2018 werd ze voor de tweede keer als wethouder benoemd.

Naast Recreatie en Toerisme, Financiën, Economie en Ruimtelijke Ordening, waren het woonwagenbeleid en de arbeidsmigranten zaken waar ze zich de afgelopen periode voor heeft ingespannen.