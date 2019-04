West-Brabant Politie arresteert verdachte van ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch De politie heeft dinsdag een man aangehouden die verdacht wordt van een ernstig geweldsmisdrijf op 21 maart in een woning in Oudenbosch, waarvan een jonge vrouw slachtoffer werd. Wat het delict precies is, heeft de politie niet bekend gemaakt.