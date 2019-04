Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk stelt de gemeenteraad voor om in 2019 en 2020 in totaal zeven drinkwatertappunten te realiseren binnen de gemeente.

Hoewel drinkwatertappunten op steeds meer plekken in Nederland te zien zijn, moet Moerdijk het vooralsnog stellen zonder openbare kranen. De gemeenteraad sprak vorig jaar november van "een gemiste kans".

Wethouder Désirée Brummans is enthousiast over het initiatief: “Met de openbare tappunten kunnen mensen straks op verschillende plekken in de gemeente een flesje hervullen. Zo zorgen de kranen ook voor minder afval.”

Voor de tappunten heeft de gemeente onder andere locaties op het oog bij de speelplek aan de Westkreekweg, in de Voorstraat nabij de Zevenbergsepoort, bij de speeltuin in het dorpshart van Moerdijk, de Keenesluis in Standdaarbuiten, de Lantaarndijk in Wilemstad en de skatebaan in Zevenbergen.

De aanleg van de kranen gaat zo’n 28.000 euro kosten. Daarnaast is jaarlijks een kleine 9.000 euro nodig voor onderhoud.