De politie heeft dinsdag een man aangehouden die verdacht wordt van een ernstig geweldsmisdrijf op 21 maart in een woning in Oudenbosch, waarvan een jonge vrouw slachtoffer werd. Wat het delict precies is, heeft de politie niet bekend gemaakt.

Een man belde die dag in maart aan bij de woning van de vrouw, die op dat moment alleen thuis was. Hij wist zich met een "truc" de woning in te praten, waarna hij het misdrijf pleegde. Uiteindelijk vertrok de dader, waarna het slachtoffer de hulpdiensten inschakelde.

Op dinsdag 3 april toonde het televisieprogramma Opsporing Verzocht een compositietekening van de dader. Ook liet het programma de auto zien waarmee de man zich verplaatste. Dat was vermoedelijk een witte Audi A1, mogelijk met een Belgisch of ander buitenlands kenteken. In een eerdere uitzending van Opsporing Verzocht waren al camerabeelden van de man te zien.

De dader werd door het slachtoffer omschreven als een goed Nederlands sprekende, lichtgetinte man met een gezet postuur.

De politie zegt woensdag met meer details te komen omtrent deze aanhouding.