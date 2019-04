De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Brabantse Wal en in het buitengebied van de gemeente Halderberge is woensdag gestart.

Namens de directie van Glasvezel buitenaf gaf Karl Heinz van der Made samen met de wethouders Jeffrey van Agtmaal van de gemeente Woensdrecht en van de gemeente Halderberge het startsein. Vorig jaar juni werd de benodigde deelname van 50 procent in dit gebied ruimschoots gehaald.

De gemeentes kijken uit naar de komst van glasvezel. Volgens de vier betrokken wethouders is het een belangrijk moment, waar veel inwoners en bedrijven in het buitengebied naar uit hebben gekeken.

'Veel vraag naar goede internetverbinding'

Karl Heinz van der Made geeft aan dat er in dit gebied veel vraag is naar een goede internetverbinding. "Snel internet is voor de inwoners van het buitengebied een voorwaarde om te kunnen wonen, werken en leven. Dit laat ook het aanmeldingspercentage van 73 procent zien. Dankzij betrokken ambassadeurs uit het gebied hebben we dit geweldige percentage gehaald. We vinden het mooi om te zien dat iedereen er samen voor is gegaan."

In het eerste kwartaal van 2020 hopen we helemaal klaar te zijn, zodat alle inwoners kunnen genieten van de voordelen van glasvezel." In totaal gaat het om 1.400 huisaansluitingen.