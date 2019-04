De overval op het Kruidvat aan het Dijkcentrum in Roosendaal, in december vorig jaar, is opgelost. De man die een greep deed in de kassa, en waarvan camerabeelden werden getoond, is herkend.

Dat meldt het tv-programma Bureau Brabant van Omroep Brabant, dat op 11 maart aandacht aan de zaak besteedde.

Op dinsdag 4 december kwam de man om 18.55 uur de winkel binnen. Hij bedreigde een medewerkster met een mes en eiste geld.

Vijf minuten voor de overval was de man al even in de winkel geweest. Hij sprak toen met een medewerkster over een product, zei dat hij er nog even over na moest denken en dat hij over vijf minuten weer terug zou komen.