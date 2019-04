West-Brabant Werkendammer gewond bij mishandeling door twee mannen in Oosterhout Twee mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 55-jarige Werkendammer mishandeld op de Klappeijestraat in Oosterhout. Het slachtoffer liep een hoofdwond en "pijnlijke" ribben op. Dat meldt de politie Zeeland-West-Brabant maandag in een persbericht over het incident.