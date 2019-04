Twee mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 55-jarige Werkendammer mishandeld op de Klappeijestraat in Oosterhout. Het slachtoffer liep een hoofdwond en "pijnlijke" ribben op. Dat meldt de politie Zeeland-West-Brabant maandag in een persbericht over het incident.

De politie ontving omstreeks 4.10 uur melding van een vechtpartij in het uitgaanscentrum van de stad. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een man aan die "behoorlijk" bloedde. Hij had een snee op zijn achterhoofd en klaagde over pijn aan zijn ribben. Hij was echter onder invloed van alcohol en kon de agenten daarom niet precies vertellen wat er was gebeurd. Hij is voor behandeling naar de huisartsenpost gebracht.

De politie heeft camerabeelden bekeken, waaruit blijkt dat het slachtoffer vermoedelijk is mishandeld door twee mannen. Van een van die daders kreeg hij een kopstoot. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en roept getuigen op zich te melden.