De rechtbank in Breda heeft de 52-jarige Jack H. maandag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van acht jaar voor doodslag op zijn vriendin Lenny Roovers. De man heeft haar op 10 juli vorig jaar met 254 messteken om het leven gebracht in Hoogerheide. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank acht bewezen dat H. zijn partner 215 keer heeft gestoken en 39 keer heeft gesneden. Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf heeft de rechtbank sterk rekening gehouden met straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd. Bovendien is in de strafmaat meegewogen dat de man sinds 2011 niet meer is veroordeeld voor een strafbaar feit.

Experts achtten H. "sterk verminderd toerekeningsvatbaar", wat de rechtbank meewoog als strafverminderend aspect in de strafmaat. Zo leed H. op de dag van het delict onder meer aan een psychotische depressie en wilde hij zelfmoord plegen. Zijn partner probeerde dit te voorkomen, waarna zij zelf slachtoffer werd.

Volgens de rechter heeft H. bovendien "oprechte spijt" betuigd voor wat hij het slachtoffer en de nabestaanden heeft aangedaan en is het voor hem zelf "bijzonder moeilijk te leven met het feit dat hij zijn partner heeft gedood". De rechtbank realiseert zich echter dat dit het verdriet van de nabestaanden niet wegneemt.

H. belde zelf de hulpdiensten

De politie ontving die dag in juli rond 7.45 uur een melding over een steekpartij op de Binnenweg in Hoogerheide. H. meldde zelf dat hij zijn partner in de keuken van hun woning had gestoken met een mes. Een ambulancedienst en een traumahelikopter rukten vervolgens uit, maar die konden niet voorkomen dat het slachtoffer ter plaatse overleed.

Agenten troffen H. aan met bebloede kleding en armen. Hij handelde in een opwelling, zo was het standpunt van het OM. Er was dan ook geen sprake van voorbedachten rade. Hierom had de officier van justitie doodslag tegen de man geëist .

Naast de acht jaar onvoorwaardelijke celstraf moet H. een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dit is een bedrag van ruim 2.000 euro voor onder meer de kosten voor de uitvaart.