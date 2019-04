De hulpdiensten zijn zaterdag uitgerukt voor drie gewonde personen bij afzonderlijke auto-ongelukken in Huijbergen, Wouwse Plantage en Dinteloord.

Het eerste ongeval vond plaats in rond 8.00 uur in Dinteloord. Een 53-jarige vrouw uit Steenbergen raakte gewond toen zij op de De Ruyterstraat werd aangereden door een twintigjarige automobilist uit Kruisland. De man reed achteruit waarna hij iets hoorde en voelde. Vervolgens zag hij een vrouw op de grond liggen, waar hij vermoedelijk overheen is gereden.

Een ambulance heeft het slachtoffer met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Of hij wordt vervolgd voor het ongeval, is onbekend.

Rond 9.30 uur rukten de hulpdiensten uit naar de Plantagebaan in Wouwse Plantage voor een gewonde 34-jarige automobilist uit Steenbergen. Hij was met zijn auto over de kop geslagen en in een weiland beland. Brandweerlieden tikten een ruit in, waarna de bestuurder uit de auto kon kruipen. Ook hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Omdat de man naar alcohol rook, is zijn bloed getest.

Derde ongeval vond plaats in Huijbergen

Het derde ongeval zaterdag vond plaats kort na middernacht op de rotonde van de Abdijlaan en de Westerstraat in Huijbergen. Een twintigjarige man uit die gemeente kwam met zijn auto tot stilstand tegen een lantaarnpaal en is ter controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ook bij hem is bloed afgenomen om te controleren of hij onder invloed was van alcohol.