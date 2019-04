West-Brabant Gemeente Zundert organiseert woensdag bijeenkomst over cultuurplatform Gemeente Zundert houdt woensdag een informatieavond over het op te richten cultuurplatform in de gemeente Zundert. Iedereen die beroepsmatig of vrijwillig werkzaam is in de kunst- en cultuursector van die gemeente wordt nadrukkelijk uitgenodigd.