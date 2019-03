De politie heeft zaterdag drugsafval gevonden op de Dwarsdijk in Steenbergen.

Dit laat wijkagent Jan Valckx weten op Twitter. Het gaat om afval van hennepteelt.

Er ligt een flink aantal vuilniszakken aan afval. Politie komt graag in contact met getuigen die in de buurt van de Dwarsdijk iets verdachts hebben gezien.

Aantal drugsdumpingen vorig jaar gestegen

Het aantal drugsdumpingen in Nederland is in 2018 fors gestegen, blijkt uit politiecijfers. Vorig jaar werd 292 keer drugsafval gevonden. In 2017 was dit aantal nog 206.

In Noord-Brabant werden in 2018 het vaakst dumplocaties aangetroffen, namelijk 109 keer. Daarna volgen de provincies Limburg en Gelderland, waar de politie vorig jaar op 62 en 40 dumplocaties stuitte.

In totaal registreerde de politie in 2017 zo'n 450 incidenten rond de productie van synthetische drugs. Het gaat hierbij om het aantreffen van een drugslab of opslaglocaties van grondstoffen of het vinden van drugsafval. In het jaar daarvoor lag dit aantal nog op 350 incidenten.