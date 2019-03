De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond 110 tips ontvangen over de ernstige mishandeling van een stel in een villa in Wernhout vorig jaar november.

De tips gaan vooral over het tasje van een van de twee mannen. In het televisieprogramma werden bewakingsbeelden van de twee mannen getoond.

Eind november paste het slachtoffer samen met zijn vriendin op de villa, waarvan de schuur werd gebruikt voor het drogen van hennep. Ze moesten met name de hennepdrogerij in de schuur in de gaten houden.

Op donderdag 22 november ontdekte de mannelijke huurder dat de schuur was opengebroken. Dit was gebeurd buiten het zicht van de bewakingscamera's om.

Stel werd verantwoordelijk gehouden voor diefstal hennep

Dezelfde avond kwamen een aantal mannen verhaal halen. De tijdelijke bewoners van de villa werden door hen verantwoordelijk gehouden voor de diefstal van de hennep. De vrouw kreeg meerdere klappen en haar partner werd meegenomen naar de badkamer en daar tientallen keren met een schroevendraaier in zijn bovenbeen gestoken.

Tijdens deze marteling werd ook geschoten met een automatisch wapen. Achteraf bleken de kogels rakelings langs de man zijn hoofd te zijn gegaan.

Verdachten komen mogelijk uit België

De politie is nog op zoek naar de mannen die de huurder hebben gemarteld. De eerste is vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij heeft het bewuste tasje bij zich met vermoedelijk daarin een automatisch vuurwapen. De tweede verdachte is vermoedelijk van dezelfde leeftijd en heeft een stevig postuur.

Omdat de villa vlak bij de Belgische grens ligt, is het mogelijk dat deze mannen uit België komen of daar werken. Ze spraken allebei Nederlands, maar met een accent.