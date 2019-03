Commissaris van de Koning Wim van de Donk opent op 3 april het nieuwe luchtvaartmuseum 'Wings over Woensdrecht' in Ossendrecht.

De museum is in de eerste instantie gericht op het erfgoed van de luchtvaart in Woensdrecht, maar Sjaak van Loon, die twee jaar werkte aan het plan voor het museum, wil graag verder uitbreiden. Hij werkte zo'n veertig jaar voor Fokker en woont tegenwoordig in Bergen op Zoom.

Het idee voor een museum over het erfgoed van de luchtvaart in Woensdrecht ontstond twee jaar geleden na een reünie van Fokker. De genodigden die kwamen, namen allemaal spullen van vroeger mee. Van Loon nam deze mee naar huis, omdat niemand dat erfgoed weer terug wilde.

"Thuis kreeg ik op een gegeven moment vragen over wat ik met precies met die spullen ging doen." Van Loon kwam later in contact met Ronald Middel van de vliegbasis in Woensdrecht en bedacht samen met hem het idee voor een museum.

Het idee van Van Loon en Middel kreeg steun van de gemeente. Die verleende een subsidie van 2.000 euro. Ook werden de initiatiefnemers gesteund door de Rabobank, door BASF en gingen de opbrengsten van het luchtmachtconcert naar het museum.

Kolonel Kamstra vliegbasis Woensdrecht is blij met het initiatief. "Als vliegbasis zijn we ontzettend blij met de oprichting van dit unieke museum. Niet alleen om zo de geschiedenis van de vliegbasis en Aviolanda aan het publiek tentoon te stellen, maar vooral om de jeugd blijvend te laten ervaren hoe de wereld van de luchtvaarttechniek er uit ziet."

Het museum zal gerund worden door vrijwilligers om zo de kosten laag te houden. Het gaat 3 april voor de eerste keer open. Daarna is het iedere woensdag en iedere zondag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.