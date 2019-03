Tachtig bedrijven uit de gemeente Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen hebben zich tot nu toe aangemeld voor Kijk Binnen Bij Bedrijven, dat van 1 tot en met 6 april plaatsvindt.

Miriam van Esveld van Samen in de Regio organiseert het evenement samen met werkcentrum de Brabantse Wal en is blij met het aantal aanmeldingen. "Het is natuurlijk een enorm mooi aantal, maar het succes is pas echt compleet als we ook veel belangstellenden bereiken die zich inschrijven en op bezoek gaan."

Het doel van Kijk Binnen Bij Bedrijven is om werkgevers en werknemers dichter bij elkaar te brengen. Belangstellenden kunnen zich oriënteren, een bedrijf of organisatie bezoeken en vrijblijvend kennis maken met een werkgever. Ook scholieren kunnen deelnemen voor bijvoorbeeld een praktijkopdracht of stage.

Eén van de organisaties die aan het evenement mee doet is de gemeente Bergen op Zoom zelf. Andere deelnemers zijn Fair Dichtbij Bergen op Zoom, ZEPXL, Vluchtelingenwerk, TransMission, School Oost, Cargill en voedselbank Goed Ontmoet.