West-Brabant Politie arresteert man voor poging woninginbraak in Nispen De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 27-jarige Algerijnse man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Nispen. De man wordt verdacht van poging tot woninginbraak, het verstoren van de nachtrust en het plegen van erfvredebreuk.