Een 43-jarige Roosendaler is vrijdagnacht aangehouden op verdenking van drugsbezit. Na weging bleek de man in bezit van een blok hasj van ruim tachtig gram.

Omstreeks 01.45 uur waren agenten in de Kloosterstraat bezig met een verkeerscontrole. Tijdens deze controle zagen zij een auto in de Domineestraat over de stoep rijden. De bestuurder parkeerde het voertuig en liep vervolgens weg.

De agenten spraken de man aan op zijn gedrag en vroegen om zijn rijbewijs. Deze liet de man zien. Toen uit onderzoek bleek dat de auto niet verzekerd was vroegen de agenten de man om een bewijs van verzekering. De man verklaarde dit te moeten pakken uit de auto.

Eén van de agenten scheen bij toen de man in zijn auto ging zitten en zijn verzekeringspapieren wilde gaan pakken. Op dat moment zagen de agenten een blok hasj in de auto liggen. Hierop is de man aangehouden.

Bij weging en testen bleek het om een blok hasj te gaan van ruim 80 gram. Na het afleggen van een verklaring is de verdachte in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.