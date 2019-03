De VVD heeft woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant volgens de voorlopige resultaten de meeste stemmen gekregen. De partij heeft 10 zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie staat op 9 zetels en is daarmee de grootste stijger.

Bij de vorige verkiezingen in 2015 werd de VVD ook de grootste partij in de gemeente, gevolgd door het CDA, D66, SP en PVV. Deze partijen hebben allemaal zetels moeten inleveren ten opzichte van de vorige verkiezingen.

Volgens de voorlopige resultaten is het CDA de derde partij met 8 zetels, 1 zetel minder dan bij de verkiezingen vier jaar geleden. De SP kreeg bij de vorige verkiezingen ook 9 zetels, maar krijgt er dit jaar 5. D66 gaat van 7 zetels naar 5 en de PVV van 7 zetels naar 3.

GroenLinks heeft bij de verkiezingen woensdag meer stemmen gekregen. De partij krijgt 5 zetels, 2 meer dan in 2015.

De opkomst in Noord-Brabant bedroeg 52,8 procent, tegenover 43 procent in 2015. Vooral in Breda was de opkomst fors hoger dan vier jaar geleden.

Forum voor Democratie in West-Brabant populair

In West-Brabant werd Forum voor Democratie in meerdere gemeenten de grootste partij, namelijk in Roosendaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. De VVD was de grote winnaar in Oosterhout en Drimmelen.

In Halderberge en Etten-Leur was het CDA de grootste partij en in Rucphen de PVV.