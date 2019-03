De kap van 66 bomen aan de Rijtuigweg en Rijtuigweg-zuid is maandagochtend begonnen. De werkzaamheden zullen nog minimaal de hele week in beslag nemen.

De kap is nodig omdat deze bomen niet meer gezond genoeg zijn. Slechts twaalf bestaande kastanjes kunnen blijven staan. Zodra de kap is afgerond, dat moet ongeveer vijf dagen duren, zal de aanplant van nieuwe bomen beginnen. In totaal komen er 114 nieuwe bomen.

"We proberen zoveel mogelijk bomen nog voor half april te planten. Daarna kan het namelijk niet meer. Het is niet zeker dat het lukt om ze alle 114 op tijd de grond in te krijgen. Als het niet compleet lukt, zal het restant in november worden geplant", legt wethouder Van der Velden uit.

De nieuwe bomen bestaan uit allerlei verschillen soorten. Zo wordt voorkomen dat er bij een ziekte meteen alle bomen ziek worden. Er worden onder andere beuken, eiken en iepen geplant. Maar ook kleinere sierbomen.