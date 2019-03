Het college van burgemeester en wethouders van Rucphen wil de woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat in Rucphen laten voortbestaan. Hiermee kwam het college zaterdag ook tegemoet aan de wensen van bewoners.

De gemeenteraad vroeg het college in november 2017 een voorstel te doen over de toekomst van de woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat. Het college liet daarop onderzoek doen.

Ook is diverse malen gesproken met de bewoners van de woonwagenlocatie. De meeste bewoners hebben aangegeven op de desbetreffende locatie te willen blijven wonen.

Tot 1 maart 1999 was de Woonwagenwet van kracht. Via deze wet wilde de overheid concentratie van woonwagencentra tegengaan. Het streven daarbij was dat gemeenten en woningcorporaties woonwagenbewoners zouden huisvesten in reguliere woningen. Zo wilde men komen tot een afbouw van standplaatsen op de woonwagenlocaties.

Ministerie stelt nieuw beleidskader op

Inmiddels is dit streven achterhaald. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een nieuw beleidskader opgesteld. In dit beleidskader is onder meer opgenomen dat het beleid voor woonwagens en standplaatsen een vast onderdeel is van het volkshuisvestingsbeleid en dat er voldoende ruimte gegeven moet worden aan de het woonwagenleven van woonwagenbewoners.

Ook is afbouw van standplaatsen niet toegestaan zolang er behoefte is aan standplaatsen. Het nieuwe beleid voor woonwagens en standplaatsen zal de gemeente ook opnemen in de nieuw op te stellen Woonvisie.

Mede op basis van het nieuwe beleid en de duidelijke wens van de meeste bewoners om aan de Helakkerstraat te blijven wonen, wil het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid onderzoeken om de woonwagenlocatie te laten voortbestaan. Wel is dan modernisering van een aantal voorzieningen nodig.