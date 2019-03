De politie heeft vrijdag in Etten-Leur een 28-jarige man uit Dinteloord aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslaboratorium dat dinsdag 12 maart werd aangetroffen in een xtc-laboratorium in de Voorstraat in Roosendaal.

De politie hield de man staande toen hij zich samen met een bijrijder in een auto op een industrieterrein in Etten-Leur bevond. De verdachte werd door een agent herkend. De man was dinsdag in het drugslab aanwezig maar wist te ontkomen.

Agenten hadden direct het vermoeden dat de 28-jarige bestuurder onder invloed van drugs was. Het tweetal werd aangehouden, maar dat gebeurde pas nadat een van de agenten pepperspray had gebruikt. In de auto bleken onder andere een mes en drugs te liggen. De bijrijder is later naar huis gestuurd.

Dinsdag werden er al drie bewoners van het pand waar het drugslab zich in bevond aangehouden, te weten een vrouw van 52 en twee mannen van 22 en 54 jaar oud. Volgens de politie, die sprak van een levensgevaarlijke situatie, werd er XTC/MDMA geproduceerd in het lab.

De woning is dinsdagavond door de burgemeester van Roosendaal gesloten.